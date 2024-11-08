Группа «Секрет» выпустила первый за десять лет студийный альбом

Группа «Секрет» выпустила новый альбом SPB FM Stereo, Vol. I. Новинка доступна на музыкальных стриминговых сервисах.

В новую работу «Секрета» вошли девять песен, написанных сооснователями группы Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко. Альбом стал первой за десять лет студийной пластинкой коллектива.

Ранее Максим Леонидов рассказывал, что «Секрет» начнет запись нового альбома летом 2024 года. Как ожидалось, пластинку запишут живьем, «с минимальным участием программирования». В работе над аранжировками участвовали петербургские музыканты Владимир Густов и Евгений Олешев.

Между тем певица Клава Кока (Клавдия Высокова) анонсировала новый альбом «Депрессаунд», в который войдут лирические композиции о любви, пишет Ura.ru.

