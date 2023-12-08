Группа «КняZz» выпустила альбом «Платим за Шута! Том II. Волшебная книга»
Рок-группа «КняZz» выпустила новый альбом. Новинка доступна на стриминговых платформах.
«Премьера! Группа "КняZz" представляет свой новый альбом "Платим за Шута! Том II. Волшебная книга"», — сообщили музыканты на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В пластинку вошел 21 трек, в том числе комментарии к композициям от лидера группы Андрея Князева.
Первая часть альбома «Платим за Шута! Том 1» вышла в ноябре. В релиз вошли «концертные боевики и драйвовые песни».
Ранее коллектив «КняZz» перенес концерты в Орле, Пензе и Липецке из-за болезни Князева, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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