Группа «Каста» заявила, что ее треки убрали с российских стримингов
Агрегаторы Believe и Tunecore удалили композиции рэп-группы «Каста» с российских стримингов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале коллектива.
«Мы этого не просили. Смотрим, как сделать, чтоб опять можно было нас там слушать», - заявили музыканты.
Ранее стало известно, что треки «Касты» стали недоступны на платформах «Яндекс Музыка» и Apple Music. Также музыка группы пропала со стримингов «Звук» и «VK Музыка».
Участники «Касты» покинули Россию и критиковали специальную военную операцию на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Один из музыкантов коллектива, рэпер Влади (Владислав Лешкевич), был признан в РФ иноагентом.
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