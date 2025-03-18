Группа «Каста» заявила, что ее треки убрали с российских стримингов

Агрегаторы Believe и Tunecore удалили композиции рэп-группы «Каста» с российских стримингов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале коллектива.

«Мы этого не просили. Смотрим, как сделать, чтоб опять можно было нас там слушать», - заявили музыканты.

Ранее стало известно, что треки «Касты» стали недоступны на платформах «Яндекс Музыка» и Apple Music. Также музыка группы пропала со стримингов «Звук» и «VK Музыка».

Участники «Касты» покинули Россию и критиковали специальную военную операцию на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Один из музыкантов коллектива, рэпер Влади (Владислав Лешкевич), был признан в РФ иноагентом.

