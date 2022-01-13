Группа ДДТ собрала рекордные 25 млн рублей на новый альбом
Группа ДДТ собрала с помощью платформы Planeta.ru рекордные для России 25 млн рублей для выпуска альбома «Творчество в пустоте». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краудфандингового сервиса.
В октябре музыканты запустили крауд-кампанию на выпуск нового альбома из-за тяжелого финансового положения на фоне пандемии. Цифровой релиз пластинки состоялся 28 октября 2021 года, предзаказ альбома на физических носителях продолжался до 12 января.
«Группа ДДТ собрала на Planeta.ru самую большую сумму за всю историю российских краудфандинг-платформ. К моменту завершения сбора 12 января поклонники поддержали музыкантов 10 тысяч раз, а их общий вклад составил 25 289 099 рублей», — отмечает краудфандинговая платформа.
Предыдущий рекорд установил лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, собравший 23,1 млн рублей на выпуск сольного альбома.
«Мы озадачены, конечно же, той суммой, которую удалось собрать, и честно говоря, не ожидали такого тепла с вашей стороны. Это очень здорово, и это окрыляет», - поделился лидер ДДТ Юрий Шевчук.
Как отметил музыкант, группа уже готовит следующий альбом и новые видеоклипы.
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