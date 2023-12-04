Группа «Ария» установила рекорд краудфандинга на российской метал-сцене

Группа «Ария» установила новый рекорд краудфандинга для отечественной метал-сцены. На проект, который посвящён новому концертному альбому и видео, было собрано боле пяти млн рублей.

На съемки фильма о группе Amatory в первые две недели собрали более 250 тысяч рублей

Предыдущий рекорд принадлежал Виталию Дубинину и его сольной пластинке, на которую было собрано 3,6 млн рублей.

В своём Telegram-канале группа «Ария» поблагодарила своих поклонников, проявивших интерес к проекту.

«Обязательно следите за новостями! Впереди вас ждут новые интересные лоты и подробности всех акций. Огромное спасибо!» - сказали музыканты в видеообращении.

Ранее группа «Крематорий» объявила о начале сбора средств на запись нового альбома через краудфаундинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаРок-музыкаНовый АльбомГруппа АРИЯ

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