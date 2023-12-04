Группа «Ария» установила рекорд краудфандинга на российской метал-сцене
Группа «Ария» установила новый рекорд краудфандинга для отечественной метал-сцены. На проект, который посвящён новому концертному альбому и видео, было собрано боле пяти млн рублей.
Предыдущий рекорд принадлежал Виталию Дубинину и его сольной пластинке, на которую было собрано 3,6 млн рублей.
В своём Telegram-канале группа «Ария» поблагодарила своих поклонников, проявивших интерес к проекту.
«Обязательно следите за новостями! Впереди вас ждут новые интересные лоты и подробности всех акций. Огромное спасибо!» - сказали музыканты в видеообращении.
Ранее группа «Крематорий» объявила о начале сбора средств на запись нового альбома через краудфаундинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года
- Обвиняемый в хищениях экс-министр Абызов вернул в бюджет более 20 миллиардов рублей
- ООН заявила о перемещении 80% населения Газы с 7 октября
- Стоимость биткоина превысила 42 тысячи долларов впервые с апреля 2022 года
- Машкова избрали новым председателем Союза театральных деятелей
- Находившийся в розыске 15 лет лидер преступной группы задержан в Москве
- Группа «Ария» установила рекорд краудфандинга на российской метал-сцене
- Телекритик Горбунов одобрил выбор певицы Zivert наставником шоу «Голос»
- ХАМАС заявило об обстреле кибуца рядом с сектором Газа
- Верховный суд РФ признал законной конфискацию автомобиля у супругов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru