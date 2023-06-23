Группа «Ария» озвучила детскую сказку

Группа «Ария» озвучила сказку «Пока горит большая свечка» писательницы Татьяны Бадаловой. Работу разместили на YouTube-канале «Сказки Лисьего острова».

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«Герои нашей истории, мальчишки Пит и Чарли, в шаге от того, чтобы надолго оказаться дома под замком. Но кто кроме них починит маяк и поможет отцам вернуться домой? Бросив вызов своим страхам, друзья оказываются в центре настоящего приключения…» — отмечается в описании к ролику.

Озвученная музыкантами «Арии» 50-минутная сказка сопровождается музыкой Виктора Гракова и рисованием по воде от Анны Пригоды.

Команда проекта «Сказки Лисьего острова» приезжает с произведениями в школы, дома культуры, детские дома, интернаты для детей с особенностями развития, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыГруппа АРИЯ

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