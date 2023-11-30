Группа «Алиса» перенесла концерт в Новосибирске из-за болезни Константина Кинчева
Рок-группа «Алиса» перенесла концерт в Новосибирске из-за болезни лидера коллектива Константина Кинчева. Об этом музыканты сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Как отметили в коллективе, предыдущий концерт, который «Алиса» дала в Барнауле, Кинчев «вытащил силой воли».
«На текущий момент воля есть, но сил нет ... Остаемся лечиться в Новосибирске. Урал, жди!» — говорится в сообщении группы.
Концерт в Новосибирске должен был состояться 30 ноября, мероприятие перенесли на 10 февраля. Приобретенные ранее билеты действительны на новую дату. Зрителям, которые планируют сдать билеты, посоветовали обращаться в места приобретения.
Ранее группа «Алиса» выступила в Москве в честь своего 40-летия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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