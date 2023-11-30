Группа «Алиса» перенесла концерт в Новосибирске из-за болезни Константина Кинчева

Как отметили в коллективе, предыдущий концерт, который «Алиса» дала в Барнауле, Кинчев «вытащил силой воли».

«На текущий момент воля есть, но сил нет ... Остаемся лечиться в Новосибирске. Урал, жди!» — говорится в сообщении группы.

Концерт в Новосибирске должен был состояться 30 ноября, мероприятие перенесли на 10 февраля. Приобретенные ранее билеты действительны на новую дату. Зрителям, которые планируют сдать билеты, посоветовали обращаться в места приобретения.

Ранее группа «Алиса» выступила в Москве в честь своего 40-летия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

