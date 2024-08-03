Группа Aerosmith заявила о прекращении гастрольной деятельности
Американская группа Aerosmith завершит гастрольную деятельность из-за травмы связок вокалиста Стивена Тайлера. Об этом говорится в сообщении коллектива в соцсети Х.
Музыканты подчеркнули, что голос Тайлера — «уникальный инструмент», и вокалист «без устали пытался вернуть свой голос в состояние, в котором он был до травмы».
«Стало очевидно, что полное восстановление после повреждения голосовых связок невозможно. Мы приняли тяжелое, но необходимое решение покинуть гастрольную сцену», — заявила группа.
Весной прошлого года Aerosmith анонсировала прощальный тур. Коллектив дал несколько концертов, когда Тайлер повредил связки. Позже Aerosmith объявила о переносе тура на 2024 год.
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