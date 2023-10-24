Борис Гребещиков заявил, что война на планете «никогда не прекращалась»

«Я залез посмотреть статистику: сколько народу убито на Украине. Сколько украинцев, сколько русских. А потом начал смотреть какие еще войны были за последние 20 лет. И выясняется, что там-то и там-то убили в десятки раз больше народу. Как пел Витька Цой – между землей и небом война. Война продолжается всё время. Она никогда не прекращалась. В природе человека заложены противоположности. Существует вечная борьба между бесконечным Богом и светом внутри и телом, которое умирает. И эта борьба никогда в мире не прекратится», - сказал музыкант.

Ранее Гребенщиков рассказал, что ушел из основанной им группы «Аквариум», поскольку с февраля 2022 года «некоторые люди» в его коллективе «вдруг стали патриотами Z», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

