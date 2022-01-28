Гран-при «Золотого орла» получил фильм «Серебрянные коньки»

Фильм «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина взял главный приз премии Национальной академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм».

На гран-при претендовали также фильмы «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Огонь» Алексея Нужного и «Уроки Фарси» Вадима Перельмана.

В номинации лучший режиссер победу одержал Глеб Панфилов за фильм "Иван Денисович», лучшим актером стал Филипп Янковский («Иван Денисович»), лучшей актрисой - Мария Аронова («Пара из будущего»).

Победителями номинации за лучшую мужскую и женскую роль второго плана стали Иван Янковский и Ирина Горбачева за роли в фильме «Огонь».

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