Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы Оскара Уайльда

Граффити в стиле уличного художника Бэнкси появилось на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, сообщает Daily Mail.

На рисунке изображен узник, который спускается по веревке, сплетенной из простыней. К концу импровизированной веревки привязана пишущая машинка.

Местные жители предполагают, что граффити может действительно принадлежать Бэнкси.

В статье сообщается, что вокруг здания разгорелся межведомственный скандал из-за того, что тюрьма не используется по назначению с 2013 года. Городской совет Рединга хочет сделать ее культурным объектом.Однако министерство юстиции подыскивает для находящейся на его балансе недвижимости коммерческого покупателя.

Оскар Уайльд в своё время провел в местной тюрьме полтора года. Там он написал свою знаменитую поэму «Баллада Редингской тюрьмы».

