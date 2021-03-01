Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы Оскара Уайльда
Граффити в стиле уличного художника Бэнкси появилось на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, сообщает Daily Mail.
На рисунке изображен узник, который спускается по веревке, сплетенной из простыней. К концу импровизированной веревки привязана пишущая машинка.
Местные жители предполагают, что граффити может действительно принадлежать Бэнкси.
В статье сообщается, что вокруг здания разгорелся межведомственный скандал из-за того, что тюрьма не используется по назначению с 2013 года. Городской совет Рединга хочет сделать ее культурным объектом.Однако министерство юстиции подыскивает для находящейся на его балансе недвижимости коммерческого покупателя.
Оскар Уайльд в своё время провел в местной тюрьме полтора года. Там он написал свою знаменитую поэму «Баллада Редингской тюрьмы».
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