Анонсирован выход документального фильма о трилогии «Назад в будущее»

Актер Макл Дж. Фокс, сыгравший главную роль в фильмах «Назад в будущее», выложил в Сеть тизер документального сериала о создании трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее».

«Скоро», — подписал ролик актер в своем Twitter.

Пока не сообщается, когда сериал увидит свет. Однако известно, что в нем примут участие все актеры трилогии.

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Фото: Instagram/realmikejfox
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