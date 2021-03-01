Анонсирован выход документального фильма о трилогии «Назад в будущее»
1 марта 202115:22
Актер Макл Дж. Фокс, сыгравший главную роль в фильмах «Назад в будущее», выложил в Сеть тизер документального сериала о создании трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее».
«Скоро», — подписал ролик актер в своем Twitter.
Пока не сообщается, когда сериал увидит свет. Однако известно, что в нем примут участие все актеры трилогии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru