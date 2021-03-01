Анонсирован выход документального фильма о трилогии «Назад в будущее»

Актер Макл Дж. Фокс, сыгравший главную роль в фильмах «Назад в будущее», выложил в Сеть тизер документального сериала о создании трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее».

«Скоро», — подписал ролик актер в своем Twitter.

Пока не сообщается, когда сериал увидит свет. Однако известно, что в нем примут участие все актеры трилогии.

