«Готовим драматургию»: Сокуров отпраздновал 73-летие в студии перед отъездом в Армению

Народный артист России в эфире НСН вспомнил прошлое и заглянул в будущее.

Российский режиссер, лауреат российских и международных премий Александр Сокуров в эфире НСН рассказал, что свой 73-й день рождения отпраздновал на работе.

«Мы работали сегодня. Здесь у нас в фонде сидели в монтажной студии, разбирали материалы всякие. Сейчас к нам еще пришли ребята мои, которые когда-то учились у меня в мастерской. Сейчас черешню едим, а потом снова будем работать», - признался народный артист России вечером в пятницу, 14 июня.
«Обстоятельства сложились»: Сокуров рассказал об открытии мастерской в Армении

Отвечая на вопрос о самых важных датах, которые стали для него своеобразными вехами, Сокуров отметил, что самыми ярким и серьезными в этом плане для него были попадания в действующую армию. А говоря о планах на будущее, режиссер упомянул об открытии своей мастерской в Ереване, а также намекнул, что следующий фильм, возможно, снимет уже не в России.

«В Армению я еду, потому что должен, а работать в кино в России мне, мягко говоря, затруднительно. Поэтому готовим драматургию, материалы, когда можно снимать фильмы, может быть, даже не в России», - сказал собеседник НСН.

10 июня стало известно, что в Ереване откроется мастерская Сокурова: он будет вести курс в магистратуре Ереванского государственного института театра и кино. Это третья мастерская Сокурова, другие работают в Санкт-Петербурге и Нальчике.

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ФОТО: РИА Новости
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