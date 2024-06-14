«Готовим драматургию»: Сокуров отпраздновал 73-летие в студии перед отъездом в Армению

Отвечая на вопрос о самых важных датах, которые стали для него своеобразными вехами, Сокуров отметил, что самыми ярким и серьезными в этом плане для него были попадания в действующую армию. А говоря о планах на будущее, режиссер упомянул об открытии своей мастерской в Ереване, а также намекнул, что следующий фильм, возможно, снимет уже не в России.

«В Армению я еду, потому что должен, а работать в кино в России мне, мягко говоря, затруднительно. Поэтому готовим драматургию, материалы, когда можно снимать фильмы, может быть, даже не в России», - сказал собеседник НСН.

10 июня стало известно, что в Ереване откроется мастерская Сокурова: он будет вести курс в магистратуре Ереванского государственного института театра и кино. Это третья мастерская Сокурова, другие работают в Санкт-Петербурге и Нальчике.

