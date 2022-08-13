Госпитализирована актриса из «Тихого Дона» Людмила Хитяева

Народная артистка РСФСР, актриса Людмила Хитяева оказалась в НИИ им.Склифосовского из-за полученной травмы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя артистки.

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Людмила Хитяева родилась 15 августа 1930 года, дебютировала в фильме «Екатерина Воронина» (1957). Главной ролью стала Дарья в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», снятая режиссером Сергеем Герасимовым. В ее фильмографии - свыше сорока ролей в фильмах и телесериалах.

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ФОТО: пресс-служба градостроительного комплекса города Москвы
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