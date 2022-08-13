Госпитализирована актриса из «Тихого Дона» Людмила Хитяева
13 августа 202215:46
Народная артистка РСФСР, актриса Людмила Хитяева оказалась в НИИ им.Склифосовского из-за полученной травмы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя артистки.
Людмила Хитяева родилась 15 августа 1930 года, дебютировала в фильме «Екатерина Воронина» (1957). Главной ролью стала Дарья в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», снятая режиссером Сергеем Герасимовым. В ее фильмографии - свыше сорока ролей в фильмах и телесериалах.
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13 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru