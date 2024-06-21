«Головоломка 2» за пять первых дней проката собрала более $400 млн

Мультфильму «Головоломка 2» всего за пять первых дней проката удалось собрать более $400 млн, сообщает Variety.

Новая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» выйдет в 2024 году

Проект студии Pixar уверенно удерживает лидерство в мировом прокате и уже в ближайшее время сравняется с самыми кассовыми проектами 2024 года.

По мнению экспертов кинорынка, лента вполне может переступить отметку в $1 млрд. Мультфильм популярен как у детской, так и подростковой аудитории. К тому же он вызвал интерес латиноамериканской аудитории, которая традиционно составляет около 40% от всех посетителей кинотеатров в США.

Ранее стало известно, что мультфильм «Головоломка 2» на старте обошел «Барби» и «Дюну 2», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: кадр из мультфильма
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