«Головоломка 2» за пять первых дней проката собрала более $400 млн

Проект студии Pixar уверенно удерживает лидерство в мировом прокате и уже в ближайшее время сравняется с самыми кассовыми проектами 2024 года.

По мнению экспертов кинорынка, лента вполне может переступить отметку в $1 млрд. Мультфильм популярен как у детской, так и подростковой аудитории. К тому же он вызвал интерес латиноамериканской аудитории, которая традиционно составляет около 40% от всех посетителей кинотеатров в США.

Ранее стало известно, что мультфильм «Головоломка 2» на старте обошел «Барби» и «Дюну 2», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



