Новая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» выйдет в 2024 году

Новая часть, шестая по счету, мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» выйдет на экраны кинотеатров страны ровно через год, в декабре 2024-го. Об этом заявил режиссер-мультипликатор студии «Мельница» Константин Феоктистов, передает ТАСС.

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По его словам, проект уже запущен в производство.

«Часть действия будет происходить в голове у Царя. Это очень интересные путешествия, необычные», - отметил режиссер.

Он также пообещал сделать мультфильм смешным, чтобы не разочаровать его поклонников.

Ранее вышел первый трейлер мультфильма «Головоломка 2», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КинотеатрыРежиссерМельницаМультфильм

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