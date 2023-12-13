Новая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» выйдет в 2024 году
Новая часть, шестая по счету, мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» выйдет на экраны кинотеатров страны ровно через год, в декабре 2024-го. Об этом заявил режиссер-мультипликатор студии «Мельница» Константин Феоктистов, передает ТАСС.
По его словам, проект уже запущен в производство.
«Часть действия будет происходить в голове у Царя. Это очень интересные путешествия, необычные», - отметил режиссер.
Он также пообещал сделать мультфильм смешным, чтобы не разочаровать его поклонников.
Ранее вышел первый трейлер мультфильма «Головоломка 2», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- НАТО нарастит военный бюджет до 2,03 млрд евро
- «Виноваты петухи»: группа «Ленинград» выпустила песню о подорожании яиц
- Кадыров назвал наличие двух жен признаком настоящего мужчины
- Дизайнер Лебедев назвал Вована и Лексуса своими любимыми пранкерами
- Новая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» выйдет в 2024 году
- Педро Паскаль признан самым популярным актером 2023 года
- Финляндия отказала в помощи беженцам, прибывшим через границу с Россией
- MWM: элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома из-за дефицита снарядов
- Государства Северной Европы пообещали продолжать поддержку Украины
- Тарпищев: решение о допуске российских теннисистов до Олимпиады-2024 примут в мае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru