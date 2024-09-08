«Головоломка-2» вошла в список самых кассовых фильмов в истории

Картина укрепилась в рейтинге самых кассовых фильмов в истории. По итогам последних нескольких дней проката лента обогнала «Мир Юрского периода» и заняла восьмую строчку топа.

Мультфильм рассказывает о подростковом возрасте Райли Андерсон. К Радости, Страху, Гневу и Печали добавились Смущение, Тревожность и другие эмоции.

Первое место в списке самых кассовых фильмов в истории со сборами в $2,92 миллиарда занимает «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. На втором месте находится фильм «Мстители: Финал» ($2,79 миллиарда), на третьем - «Аватар: Путь воды» ($ 2,32 миллиарда), отмечает «Радиоточка НСН».

