«Головоломка-2» вошла в список самых кассовых фильмов в истории
Сборы мультфильма «Головоломка 2» по итогам очередного уикенда достигли $1,675 миллиарда, сообщают СМИ.
Картина укрепилась в рейтинге самых кассовых фильмов в истории. По итогам последних нескольких дней проката лента обогнала «Мир Юрского периода» и заняла восьмую строчку топа.
Мультфильм рассказывает о подростковом возрасте Райли Андерсон. К Радости, Страху, Гневу и Печали добавились Смущение, Тревожность и другие эмоции.
Первое место в списке самых кассовых фильмов в истории со сборами в $2,92 миллиарда занимает «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. На втором месте находится фильм «Мстители: Финал» ($2,79 миллиарда), на третьем - «Аватар: Путь воды» ($ 2,32 миллиарда), отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru