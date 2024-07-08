«Головоломка-2» стала пятым самым кассовым мультфильмом в истории
Мультипликационный фильм «Головоломка-2» принесла создателям еще 78,3 миллиона долларов за выходные с 5 по 7 июля, передает Variety.
Общие сборы мультфильма на сегодняшний день составляют порядка 1,22 миллиарда долларов. Таким образом, картина занимает пятое место в списке самых кассовых мультфильмов в истории.
Продолжение «Головоломки» обошло «Миньонов» и уже стало самым кассовым фильмом этого года.
«Головоломка-2» (США) вполне могла бы собрать в России два миллиарда рублей, это существенная потеря для кинокомпании, заявил ранее «Радиоточке НСН» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил индексировать пособия по уходу за детьми-инвалидами
- Съемки фильма «Небесная тропа» завершились на Эльбрусе
- Число погибших при обстреле села Никольское под Белгородом выросло до двух
- Путин поручил наладить систему отпусков для участников спецоперации
- Полис ОСАГО исключили из списка обязательных документов при регистрации авто
- На Колыме разрешат усыплять бродячих животных
- Байден заявил, что не намерен выходить из предвыборной гонки
- Театр сатиры 1 октября покажет расширенную версию спектакля «Планета Ширвиндт»
- Игорь Бутман и Гонсало Рубалькаба выступят на Петербургском джазовом фестивале
- Путин подписал закон об индексации с 2025 года пенсий работающим пенсионерам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru