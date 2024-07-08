«Головоломка-2» стала пятым самым кассовым мультфильмом в истории

Мультипликационный фильм «Головоломка-2» принесла создателям еще 78,3 миллиона долларов за выходные с 5 по 7 июля, передает Variety.

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Общие сборы мультфильма на сегодняшний день составляют порядка 1,22 миллиарда долларов. Таким образом, картина занимает пятое место в списке самых кассовых мультфильмов в истории.

Продолжение «Головоломки» обошло «Миньонов» и уже стало самым кассовым фильмом этого года.

«Головоломка-2» (США) вполне могла бы собрать в России два миллиарда рублей, это существенная потеря для кинокомпании, заявил ранее «Радиоточке НСН» член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

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ФОТО: кадр из трейлера
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