Полнометражный мультфильм «Дюймовочка» снимут в России
Полнометражный анимационный фильм «Дюймовочка» запущен в работу в России. Его делает по одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена студия Magic Factory.
Фильм будет сделан в технике 3D c применением собственных разработок кинопроизводителя, передает ТАСС. При этом классический сюжет сказки будет дополнен новыми действующими персонажи. Сама Дюймовочка будет перенесена в современный мир.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в прокат анимационный фильм предполагается выпустить в 2026 году. В данный момент ещё пишется сценарий и идёт разработка.
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