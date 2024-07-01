Полнометражный мультфильм «Дюймовочка» снимут в России

Полнометражный анимационный фильм «Дюймовочка» запущен в работу в России. Его делает по одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена студия Magic Factory.

Фильм будет сделан в технике 3D c применением собственных разработок кинопроизводителя, передает ТАСС. При этом классический сюжет сказки будет дополнен новыми действующими персонажи. Сама Дюймовочка будет перенесена в современный мир.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в прокат анимационный фильм предполагается выпустить в 2026 году. В данный момент ещё пишется сценарий и идёт разработка.

