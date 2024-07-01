«Головоломка-2» первой в этом году собрала более $1 млрд
Мультипликационный фильм «Головоломка-2» (Inside Out 2) студии Pixar американской Walt Disney Co., стал первым фильмом текущего года, чьи кассовые сборы превысили один миллиард долларов США. Это следует из данных Comscore и BoxOfficeMojo.
Мультфильм собрал около $1,01 миллиарда. Из этой суммы - 469,3 миллиона долларов в Северной Америке и 545,5 миллиона в других регионах. Продолжение «Головоломки» преодолел планку в один миллиард долларов за 19 дней. Это рекордные сроки для анимационных фильмов.
Кроме того, «Головоломка-2» может стать самым кассовым произведением Pixar. До сих пор этот статус принадлежал «Суперсемейке-2» со сборами в $1,2 миллиарда. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», премьера компьютерно-анимационного комедийно-драматического фильма студий Disney и Pixar «Головоломка» состоялась в мае 2015 года на Каннском кинофестивале.
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