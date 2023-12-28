Голикова: На российском рынке представлена кинопродукция 60 стран

Она отметила, что начало 2024 года ознаменуется «блестящими релизами» российского производства. В их числе, по словам Голиковой, фильмы «Бременские музыканты», «Холоп 2», а также «Мастер и Маргарита», «Лед 3» и «Воздух».

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в интервью НСН заявил, что кассовые сборы российских кинотеатров в 2023 году составили порядка 38 млрд рублей, превысив почти на 70% показатели прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

