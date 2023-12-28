Голикова: На российском рынке представлена кинопродукция 60 стран
Кинопродукция из 60 стран представлена на российском рынке, она пользуется определенным интересом среди россиян. Об этом сообщила вице-премьер РФ, председатель попечительского совета Фонда кино Татьяна Голикова, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что начало 2024 года ознаменуется «блестящими релизами» российского производства. В их числе, по словам Голиковой, фильмы «Бременские музыканты», «Холоп 2», а также «Мастер и Маргарита», «Лед 3» и «Воздух».
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в интервью НСН заявил, что кассовые сборы российских кинотеатров в 2023 году составили порядка 38 млрд рублей, превысив почти на 70% показатели прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru