Экс-худрук Большого театра Филин назвал лучшие семейные фильмы 2023 года

В России сняли ряд предновогодних картин, которые являются очень правильными, отметил в эфире НСН Сергей Филин. 

Экс-худрук Большого театра Сергей Филин, сыгравший самого себя в фильме «Пуанты для моей мамы», в пресс-центре НСН рассказал, что фильмы «Новогодний шеф» и «Моя ужасная сестра 2» являются прекрасными семейными картинами.

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«Мы посмотрели несколько предновогодних праздничных картин, которые, на мой взгляд, очень правильные и очень вовремя сняты и показаны. Они о предвкушении праздника. Совсем недавно мы посмотрели «Новогодний шеф». Это добрый фильм, он снят так, что хочется попасть в этот дом. Также хороший фильм «Моя ужасная сестра 2». Это оказался семейный, веселый фильм, много юмора, потрясающе играют дети! Я за то, чтобы мы умели, учились и создавали вокруг нашей страны такую гармонию, в которую люди хотели бы попасть», - сказал Филин.

Ранее режиссер-постановщик фильма «Пуанты для моей мамы» Яна Недзвецкая в пресс-центре НСН заявила, что фильм «Чебурашка», который вышел в 2023 году, является неоригинальным и «обмусоленным», передает «Радиоточка НСН».

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