ГМИИ имени Пушкина приглашает бесплатно укрыться от жары в залах музея

С четверга, 11 июля, по субботу, 27 июля, любой желающий сможет абсолютно бесплатно посетить постоянную экспозицию галереи искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков с полудня и до 16 часов.

По замыслу музейщиков, в самую жаркую часть дня середины лета посетители смогут восстановить силы в прохладных залах музея, а также познакомится с творчеством Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара и Эдгара Дега.

Бесплатные билеты можно приобрести только на текущий день, оформление на будущие даты не предусмотрено.

Ранее древнеегипетское искусство с «ожившими мумиями» представлено в Новосибирске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

