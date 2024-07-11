ГМИИ имени Пушкина приглашает бесплатно укрыться от жары в залах музея
В Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина стартовала акция «Импрессионисты вместо жары», сообщила пресс-служба музея.
С четверга, 11 июля, по субботу, 27 июля, любой желающий сможет абсолютно бесплатно посетить постоянную экспозицию галереи искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков с полудня и до 16 часов.
По замыслу музейщиков, в самую жаркую часть дня середины лета посетители смогут восстановить силы в прохладных залах музея, а также познакомится с творчеством Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара и Эдгара Дега.
Бесплатные билеты можно приобрести только на текущий день, оформление на будущие даты не предусмотрено.
Ранее древнеегипетское искусство с «ожившими мумиями» представлено в Новосибирске, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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