Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с Эрмитажем Санкт-Петербурга
Эрмитаж Амстердама прекратил сотрудничество с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в опубликованном заявлении музея.
В сообщении отмечается, что амстердамский филиал Эрмитажа долго дистанцировался от политических событий, делая акцент на искусстве. Но с началом военной спецоперации на Украине филиал не может оставаться в стороне.
«Наш совет и директора приняли решение о прекращении отношений с Государственным Эрмитажем», — подчеркивается в заявлении.
В то же время, в Эрмитаже Амстердама заявили, что музей ждет восстановления мира, чтобы продолжить «гармоничное» сотрудничество с Россией.
Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что деятелям культуры, которые не согласны с проведением военной спецоперации на Украине, следует покинуть свои посты, россияне все равно этого не заметят.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+93 026 / сут.
Умерли
354 тыс.+781 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+171 тыс. / сут.
- Кадыров выложил видео захвата «крупнейшей» военной базы на Украине
- Кадыров пообещал $500 за каждого убитого командира украинских националистов
- ФК «Краснодар» приостановил контракты с 8 иностранными футболистами
- Верховная Рада попросила ООН о создании бесполетной зоны над Украиной
- Минобороны РФ напомнило, что наёмники на Украине не могут считаться военнопленными
- Телеканал «Дождь» временно приостановил работу
- Украинская делегация прибыла на место переговоров на вертолетах
- Бочкарёв: На станции «Кленовый бульвар» БКЛ монтируют подвесной потолок в стиле русского зодчества
- Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с Эрмитажем Санкт-Петербурга
- Наблюдатели ОБСЕ из ДНР и ЛНР покинули Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru