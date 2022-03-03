Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с Эрмитажем Санкт-Петербурга

В сообщении отмечается, что амстердамский филиал Эрмитажа долго дистанцировался от политических событий, делая акцент на искусстве. Но с началом военной спецоперации на Украине филиал не может оставаться в стороне.

«Наш совет и директора приняли решение о прекращении отношений с Государственным Эрмитажем», — подчеркивается в заявлении.

В то же время, в Эрмитаже Амстердама заявили, что музей ждет восстановления мира, чтобы продолжить «гармоничное» сотрудничество с Россией.

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что деятелям культуры, которые не согласны с проведением военной спецоперации на Украине, следует покинуть свои посты, россияне все равно этого не заметят.

