Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с Эрмитажем Санкт-Петербурга

Эрмитаж Амстердама прекратил сотрудничество с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в опубликованном заявлении музея.

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В сообщении отмечается, что амстердамский филиал Эрмитажа долго дистанцировался от политических событий, делая акцент на искусстве. Но с началом военной спецоперации на Украине филиал не может оставаться в стороне.

«Наш совет и директора приняли решение о прекращении отношений с Государственным Эрмитажем», — подчеркивается в заявлении.

В то же время, в Эрмитаже Амстердама заявили, что музей ждет восстановления мира, чтобы продолжить «гармоничное» сотрудничество с Россией.

Ранее председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что деятелям культуры, которые не согласны с проведением военной спецоперации на Украине, следует покинуть свои посты, россияне все равно этого не заметят.

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