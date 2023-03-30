Главу Минкульта попросили запретить спектакль «Кыся» с Нагиевым

Адвокат рассказала, что 27 марта посетила спектакль в Московском дворце молодежи, но была вынуждена покинуть мероприятие. По мнению общественницы, действие на сцене противоречит «общечеловеческим нормам морали и принципам».

«Из мата и нецензурной брани состоит большая часть диалогов, сцены спектакля пронизаны пошлостью. Преподносится юмор на анальные темы, пропагандируются однополые сношения и зоофилия», — отметила Виргур.

По словам общественницы, эту постановку «нельзя назвать искусством».

Адвокат попросила министерство запретить показ спектакля и привлечь к дисциплинарной ответственности руководство театра и команду постановки. Кроме того, Виргур потребовала вернуть ей 24 тысячи рублей, потраченные на билеты.

