Главу Минкульта попросили запретить спектакль «Кыся» с Нагиевым
Общественный деятель, адвокат Наталья Виргур попросила министра культуры РФ Ольгу Любимову запретить показ спектакля «Кыся» с участием актера Дмитрия Нагиева. Об этом сообщает «Абзац», ссылаясь на обращение Виргур.
Адвокат рассказала, что 27 марта посетила спектакль в Московском дворце молодежи, но была вынуждена покинуть мероприятие. По мнению общественницы, действие на сцене противоречит «общечеловеческим нормам морали и принципам».
«Из мата и нецензурной брани состоит большая часть диалогов, сцены спектакля пронизаны пошлостью. Преподносится юмор на анальные темы, пропагандируются однополые сношения и зоофилия», — отметила Виргур.
По словам общественницы, эту постановку «нельзя назвать искусством».
Адвокат попросила министерство запретить показ спектакля и привлечь к дисциплинарной ответственности руководство театра и команду постановки. Кроме того, Виргур потребовала вернуть ей 24 тысячи рублей, потраченные на билеты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru