Главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова» стал Франдетти
Режиссер театра и кино Алексей Франдетти стал главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова», сообщает ТАСС.
«По предложению творческого коллектива главным режиссером московского театра «Ленком Марка Захарова» назначен режиссер театра и кино, неоднократный лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти», - говорится в сообщении.
Алексею Франдетти 38 лет. Он родился в Ташкенте. В 2016, 2018, 2020 годах становился лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера». Его постановки выходили на сценах Большого театра, Et Cetera, «Гоголь-центр», МХТ им. А. П. Чехова и других.
Директором театра останется Марк Варшавер, который после смерти Марка Захарова в 2019 году стал художественным руководителем.
Ранее сообщалось, что в Театре Луны сменился художественный руководитель. Пост занял народный артист РФ, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
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