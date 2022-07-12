Главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова» стал Франдетти

Режиссер театра и кино Алексей Франдетти стал главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова», сообщает ТАСС.

«По предложению творческого коллектива главным режиссером московского театра «Ленком Марка Захарова» назначен режиссер театра и кино, неоднократный лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти», - говорится в сообщении.

Алексею Франдетти 38 лет. Он родился в Ташкенте. В 2016, 2018, 2020 годах становился лауреатом театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера». Его постановки выходили на сценах Большого театра, Et Cetera, «Гоголь-центр», МХТ им. А. П. Чехова и других.

Директором театра останется Марк Варшавер, который после смерти Марка Захарова в 2019 году стал художественным руководителем.

Ранее сообщалось, что в Театре Луны сменился художественный руководитель. Пост занял народный артист РФ, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.



