Главным режиссером Малого театра стал Алексей Дубровский
29 января 202417:18
Министерство культуры РФ назначило актера и режиссера Алексея Дубровского главным режиссером Малого театра.
Место стало вакнтным после смерти Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Он скончался после перенесенного инсульта 11 января в возрасте 88 лет. Юрий Соломин возглавлял Малый театр в качестве худрука с 1988 года.
Алексей Дубровский был заместителем Соломина в Малом театре. Он также был задействован в спектаклях в качестве актера.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru