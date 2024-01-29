Главным режиссером Малого театра стал Алексей Дубровский

Министерство культуры РФ назначило актера и режиссера Алексея Дубровского главным режиссером Малого театра.

Место стало вакнтным после смерти Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Он скончался после перенесенного инсульта 11 января в возрасте 88 лет. Юрий Соломин возглавлял Малый театр в качестве худрука с 1988 года.

В Малом театре простились с Юрием Соломиным

Алексей Дубровский был заместителем Соломина в Малом театре. Он также был задействован в спектаклях в качестве актера.


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ФОТО: РИА Новости
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