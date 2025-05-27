Главный дом усадьбы Якова Рекка в Москве ждет реставрация

Главный дом усадьбы Якова Рекка будет отреставрирован в центре российской столицы. Памятник московского модерна начала XX века на Большой Никитской улице имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Специалисты приведут в порядок старинные интерьеры и фасад, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Двухэтажное здание построено по проекту архитектора Густава Гельриха.

Объекты старинной усадьбы в районе Якиманка признаны памятниками архитектуры

Усадьба носит имя предпринимателя Якова Рекка, который в 1902 году был первым владельцем участка, где сегодня стоит особняк. Однако усадьба была окончательно была построена через год потомственной почетной гражданкой Серафимой Красильщиковой.

В первой половине истории СССР в особняке находились коммунальные квартиры, а с середины XX века там базируется посольство Египта. С начала текущего года в Москве выдано более 500 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Mos.ru
ТЕГИ:ПамятникиМоскваРеставрация

Горячие новости

Все новости

партнеры