Объявлен победитель конкурса «Кинотавр. Короткий метр»

Фильм «Сера» режиссера Ланы Влади получил главный приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр». Церемония вручения призов прошла накануне поздно вечером в Сочи. Картина рассказывает о молодой сотруднице полиции, которая приехала в Норильск для расследования убийства. Также лента была отмечена призом гильдии киноведов и кинокритиков России «За социальную точность и художественный аскетизм». Всего на конкурсе представлен 31 фильм.

«Известия» уточняют, жюри возглавляет в этом году автор фильмов «Текст» и «Холоп», режиссер Клим Шипенко. «Кинотавр» проходит в Сочи с 11 по 18 сентября.

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Напомним, в прошлом году главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм «Бык» дебютанта Бориса Акопова.

Создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн в беседе с НСН рассказал, что появление и победа в рамках смотра дебютанта Бориса Акопова с картиной «Бык» вызвала у него удивление.

«Действительно парень выскочил, как из табакерки со своей картиной. Никто не ждал этого. Чем мне нравится “Кинотавр”, так это тем, что он с упорством ищет молодое кино и плюет на всякие знаменитости. Редко они попадают сейчас уже в конкурсные программы фестиваля. А вот во внеконкурсные программы попадают: Смирнов с ”Французом”, Тодоровский с ”Одессой”. Хорошие итоги, очень интересная программа, хороший отбор картин», - рассказал создатель «Кинотавра».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КинопремияСочи
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