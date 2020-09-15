Объявлен победитель конкурса «Кинотавр. Короткий метр»

Фильм «Сера» режиссера Ланы Влади получил главный приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр». Церемония вручения призов прошла накануне поздно вечером в Сочи. Картина рассказывает о молодой сотруднице полиции, которая приехала в Норильск для расследования убийства. Также лента была отмечена призом гильдии киноведов и кинокритиков России «За социальную точность и художественный аскетизм». Всего на конкурсе представлен 31 фильм.

«Известия» уточняют, жюри возглавляет в этом году автор фильмов «Текст» и «Холоп», режиссер Клим Шипенко. «Кинотавр» проходит в Сочи с 11 по 18 сентября.