Глава Якутии заступился за фильмы «Айта» и «Кандидат»
Глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямой линии заявил, что смотрел фильмы «Айта» режиссёра Степана Бурнашева и ленту Дмитрия Шадрина «Кандидат».
Комментируя претензии к кинокартинам Роскомнадзора и Минкультуры он отметил, что прекрасно знаком с их создателями, которые являются патриотами и не могли снять кино о национализме и нетрадиционных ценностях.
«Запрещать просто из-за того, что мужчина переоделся в женскую одежду... Тогда завтра надо запрещать «Джентельмены удачи», «Зравствуйте, я ваша тётя», «В джазе только девушки»... Было бы очень смешно, если бы не было так грустно», - сказал Николаев, комментируя отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму «Кандидат».
Ранее Роскомнадзор нашёл в картине «Айта» пропаганду национализма, в работе Дмитрия Шадрина - пропаганду ЛГБТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru