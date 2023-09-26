Глава Якутии заступился за фильмы «Айта» и «Кандидат»

Комментируя претензии к кинокартинам Роскомнадзора и Минкультуры он отметил, что прекрасно знаком с их создателями, которые являются патриотами и не могли снять кино о национализме и нетрадиционных ценностях.

«Запрещать просто из-за того, что мужчина переоделся в женскую одежду... Тогда завтра надо запрещать «Джентельмены удачи», «Зравствуйте, я ваша тётя», «В джазе только девушки»... Было бы очень смешно, если бы не было так грустно», - сказал Николаев, комментируя отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму «Кандидат».

Ранее Роскомнадзор нашёл в картине «Айта» пропаганду национализма, в работе Дмитрия Шадрина - пропаганду ЛГБТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

