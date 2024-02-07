Глава Wink: Съемки «Слова пацана» обошлись в сотни миллионов рублей

По его словам, все эпизоды сериала в онлайн-кинотеатре Wink с даты премьеры посмотрели 23 млн человек.

Как отметил топ-менеджер, на пиратские ресурсы пришлось сопоставимое с этими цифрами число зрителей, это касается в первую очередь зарубежной аудитории. По словам Володькина, доля повторных просмотров составила 8-10%. Сериал сможет добрать новую аудиторию, когда проект покажут на телеканале НТВ.

Первая серия сериала о жизни казанских группировок конца 80-х годах вышла в онлайн-кинотеатрах страны в ноябре 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

