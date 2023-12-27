Глава Татарстана заявил, что не намерен смотреть сериал «Слово пацана»
27 декабря 202316:30
Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не смотрел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает РИА Новости.
По его словам, он не намерен этого делать, так как он «там вырос».
«Нет, я не смотрел. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал», - заключил он.
Ранее журналист, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев назвал одноименный сериал режиссёра Жоры Крыжовникова «кино мирового уровня», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Директор Якутского музея: Аббревиатура «ЯГОМИК» не используется 20 лет
- «Стражи Галактики» возглавили список лучших фэнтези-фильмов 2023 года
- РАМТ отменил все спектакли по произведениям Акунина
- Глава Татарстана заявил, что не намерен смотреть сериал «Слово пацана»
- Россельхознадзор: поставки российской свинины в Китай начнутся в ближайшее время
- Цискаридзе назвал «Щелкунчик» в Большом театре обманом зрителей
- СМИ: Россия ограничит транзит продукции птицеводства из США
- Умер один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации»
- Бренд «Родина снежных баб» зарегистрирован в Новосибирске
- Суд на Украине заочно приговорил Пушилина к 15 годам тюрьмы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru