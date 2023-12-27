Глава Татарстана заявил, что не намерен смотреть сериал «Слово пацана»

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не смотрел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает РИА Новости.

Автор книги «Слово пацана» назвал любимых персонажей в сериале

По его словам, он не намерен этого делать, так как он «там вырос».

«Нет, я не смотрел. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал», - заключил он.

Ранее журналист, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев назвал одноименный сериал режиссёра Жоры Крыжовникова «кино мирового уровня», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КультураСериалТатарстанРустам Минниханов

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