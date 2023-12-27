Глава Татарстана заявил, что не намерен смотреть сериал «Слово пацана»

По его словам, он не намерен этого делать, так как он «там вырос».

«Нет, я не смотрел. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал», - заключил он.

Ранее журналист, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев назвал одноименный сериал режиссёра Жоры Крыжовникова «кино мирового уровня», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».