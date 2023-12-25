Автор книги «Слово пацана» назвал любимых персонажей в сериале

По его словам, представитель оперативного комсомольского отряда дружинников (ОКОД) напоминает ему Электроника. Также ему понравились актёры, сыгравшие Марата, Кащея и Вову Адидаса.

«Турбо с Зимой — мои любимчики. Зима — вообще отличный парень... Он такой молчун, у него хитринка-улыбочка, а на самом деле, да, видимо, у него есть запас», — рассказал писатель.

Ранее Гараев рассказал, что книгу наряду с популярным сериалом обвиняли в романтизации бандитизма, однако он не закладывал в своё произведение подобного смысла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».