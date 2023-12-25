Автор книги «Слово пацана» назвал любимых персонажей в сериале
Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев на встрече с казанскими фанатами проекта заявил, что одним из его любимых персонажей в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» является Денис Коневич, сообщает сайт 116.ru.
По его словам, представитель оперативного комсомольского отряда дружинников (ОКОД) напоминает ему Электроника. Также ему понравились актёры, сыгравшие Марата, Кащея и Вову Адидаса.
«Турбо с Зимой — мои любимчики. Зима — вообще отличный парень... Он такой молчун, у него хитринка-улыбочка, а на самом деле, да, видимо, у него есть запас», — рассказал писатель.
Ранее Гараев рассказал, что книгу наряду с популярным сериалом обвиняли в романтизации бандитизма, однако он не закладывал в своё произведение подобного смысла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru