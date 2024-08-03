Глава офиса президента Украины потребовал запретить Нетребко выступать в Европе

Российской оперной певице Анне Нетребко не следует разрешать выступать на Западе, считает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом он написал в Telegram-канале.

Анна Нетребко выступит в США впервые с 2019 года

Ранее стало известно, что в начале следующего года артистка выйдет на сцену Римской оперы в новой постановке «Тоски» композитора Джакомо Пуччини.

«Нетребко не должна выступать в Европе. Единственное место для нее и ей подобным сейчас... опера в Москве», — заявил Ермак.

По словам политика, важно, чтобы деятели РФ не могли «зарабатывать деньги и продолжать нести русскую культуру» на Западе. Ермак призвал союзников Киева отреагировать на ситуацию.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ЕвропаПевицаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры