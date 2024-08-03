Глава офиса президента Украины потребовал запретить Нетребко выступать в Европе
Российской оперной певице Анне Нетребко не следует разрешать выступать на Западе, считает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом он написал в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в начале следующего года артистка выйдет на сцену Римской оперы в новой постановке «Тоски» композитора Джакомо Пуччини.
«Нетребко не должна выступать в Европе. Единственное место для нее и ей подобным сейчас... опера в Москве», — заявил Ермак.
По словам политика, важно, чтобы деятели РФ не могли «зарабатывать деньги и продолжать нести русскую культуру» на Западе. Ермак призвал союзников Киева отреагировать на ситуацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru