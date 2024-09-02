Глава Минкультуры РФ посетовала на нехватку сценаристов в киноиндустрии

В российской киноиндустрии сегодня не хватает квалифицированных сценаристов, которые могут писать тексты и продюсировать их. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на торжественной церемонии, посвященной Дню знаний и 105-летию ВГИКа.

Она обратилась к студентам ВГИКа, отметив, что индустрия очень ждет талантливых ребят. Также церемонию в этот день посетила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.