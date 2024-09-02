Глава Минкультуры РФ посетовала на нехватку сценаристов в киноиндустрии
В российской киноиндустрии сегодня не хватает квалифицированных сценаристов, которые могут писать тексты и продюсировать их. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на торжественной церемонии, посвященной Дню знаний и 105-летию ВГИКа.
Она обратилась к студентам ВГИКа, отметив, что индустрия очень ждет талантливых ребят. Также церемонию в этот день посетила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
В первой половине 2023 года сборы российских фильмов за рубежом составили $14,2 млн против $8,5 млн за аналогичный период 2023 года, показали данные «Бюллетеня кинопрокатчика».
Зарубежному зрителю может быть интересно качественное российское кино любого жанра, однако важно наладить систему продвижения проектов согласно советской традиции, заявил ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru