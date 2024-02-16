Глава Минкультуры Любимова стала «экскурсоводом на час»

Министр культуры России Ольга Любимова стала на время экскурсоводом – она провела посетителей по павильону «Наша культура» на Международной выставке-форуме «Россия" на ВДНХ». Глава ведомства приняла участие в просветительской программе «Экскурсия со Знанием» российского общества «Знание».

На этой площадке оборудовано восемь мультимедийных зон – они посвящены основным направлениям сферы культуры и искусства. Здесь, в частности, представлены: библиотечное дело, кинематограф, театр, музыка, музейная и выставочная деятельность.

«Инициативы и развитие»: Итоги работы российского общества «Знание» в 2023 году

Глава Минкультуры рассказала посетителям о современном состоянии отечественной культуры. Также Любимова раскрыла информацию об учреждениях, которые занимаются подготовкой будущих художников, режиссеров и актеров, танцоров балета и музыкантов. Она также ответила на вопросы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Экскурсия со Знанием» входит в образовательную программу, которую общество «Знание» специально разработало для выставки «Россия». Цель проекта - познакомить всех желающих с достижениями страны в разных сферах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ВДНХВыставкаМинкультуры

Горячие новости

Все новости

партнеры