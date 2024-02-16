Глава Минкультуры Любимова стала «экскурсоводом на час»
Министр культуры России Ольга Любимова стала на время экскурсоводом – она провела посетителей по павильону «Наша культура» на Международной выставке-форуме «Россия" на ВДНХ». Глава ведомства приняла участие в просветительской программе «Экскурсия со Знанием» российского общества «Знание».
На этой площадке оборудовано восемь мультимедийных зон – они посвящены основным направлениям сферы культуры и искусства. Здесь, в частности, представлены: библиотечное дело, кинематограф, театр, музыка, музейная и выставочная деятельность.
Глава Минкультуры рассказала посетителям о современном состоянии отечественной культуры. Также Любимова раскрыла информацию об учреждениях, которые занимаются подготовкой будущих художников, режиссеров и актеров, танцоров балета и музыкантов. Она также ответила на вопросы.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Экскурсия со Знанием» входит в образовательную программу, которую общество «Знание» специально разработало для выставки «Россия». Цель проекта - познакомить всех желающих с достижениями страны в разных сферах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru