Глава Минкультуры Любимова стала «экскурсоводом на час»

Министр культуры России Ольга Любимова стала на время экскурсоводом – она провела посетителей по павильону «Наша культура» на Международной выставке-форуме «Россия" на ВДНХ». Глава ведомства приняла участие в просветительской программе «Экскурсия со Знанием» российского общества «Знание».

На этой площадке оборудовано восемь мультимедийных зон – они посвящены основным направлениям сферы культуры и искусства. Здесь, в частности, представлены: библиотечное дело, кинематограф, театр, музыка, музейная и выставочная деятельность.