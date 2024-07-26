Глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на Аллее славы

Глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на Аллее славы, сообщает Variety.

Актер Милош Бикович признался, что рад зарубежным ремейкам «Холопа»

Поддержать его пришли актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман, а также другие актеры из Marvel.

«Файги поддерживает вселенную Marvel живой и здоровой, и без него все это не работает», — сказал Рейнольдс.

Джекман в свою очередь вспомнил, как Файги угостил его бифштексом после прослушивания на роль Росомахи в фильме «Люди Икс». Тогда он подумал, что не получил роль.

«Не знаю, жалел он меня, или что‑то еще, но он нашел время, чтобы позаботиться обо мне», — сказал актер, а затем подарил Файги подарочный сертификат на 15 долларов в стейкхаус.

Ранее Канадский актер Киану Ривз рассказал, что получил перелом колена на съемках фильма «Удача», напоминает 360.ru.

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ФОТО: скриншот YouTube
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