Глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на Аллее славы
26 июля 202414:29
Глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на Аллее славы, сообщает Variety.
Поддержать его пришли актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман, а также другие актеры из Marvel.
«Файги поддерживает вселенную Marvel живой и здоровой, и без него все это не работает», — сказал Рейнольдс.
Джекман в свою очередь вспомнил, как Файги угостил его бифштексом после прослушивания на роль Росомахи в фильме «Люди Икс». Тогда он подумал, что не получил роль.
«Не знаю, жалел он меня, или что‑то еще, но он нашел время, чтобы позаботиться обо мне», — сказал актер, а затем подарил Файги подарочный сертификат на 15 долларов в стейкхаус.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru