Глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на Аллее славы

Поддержать его пришли актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман, а также другие актеры из Marvel.



«Файги поддерживает вселенную Marvel живой и здоровой, и без него все это не работает», — сказал Рейнольдс.



Джекман в свою очередь вспомнил, как Файги угостил его бифштексом после прослушивания на роль Росомахи в фильме «Люди Икс». Тогда он подумал, что не получил роль.



«Не знаю, жалел он меня, или что‑то еще, но он нашел время, чтобы позаботиться обо мне», — сказал актер, а затем подарил Файги подарочный сертификат на 15 долларов в стейкхаус.

Ранее Канадский актер Киану Ривз рассказал, что получил перелом колена на съемках фильма «Удача», напоминает 360.ru.

