Актер Милош Бикович признался, что рад зарубежным ремейкам «Холопа»

Как отметил Бикович, существует не одна зарубежная версия «Холопа». Сам актер видел трейлеры адаптаций, снятых во Франции и Монголии.

«Это значит, что мы создаем универсальные истории. Таким образом мы нашу систему ценностей закладываем во весь мир», — указал актер.

По словам артиста, он гордится тем, что был «частью такой истории».

Ранее стало известно, что ремейк комедии «Холоп» снимут в Турции, главную роль в картине сыграет актер Керем Бюрсин, напоминает RT.

