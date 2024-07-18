Актер Милош Бикович признался, что рад зарубежным ремейкам «Холопа»
Актер, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович заявил, что гордится ремейками комедии, которые снимаются в других странах. Об этом сербско-российский артист рассказал журналистам на фестивале VK Fest.
Как отметил Бикович, существует не одна зарубежная версия «Холопа». Сам актер видел трейлеры адаптаций, снятых во Франции и Монголии.
«Это значит, что мы создаем универсальные истории. Таким образом мы нашу систему ценностей закладываем во весь мир», — указал актер.
По словам артиста, он гордится тем, что был «частью такой истории».
Ранее стало известно, что ремейк комедии «Холоп» снимут в Турции, главную роль в картине сыграет актер Керем Бюрсин, напоминает RT.
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