«Мосфильм» назвал самую популярную советскую комедию на YouTube

Фильм «Любовь и голуби» Владимира Меньшова стал самым популярным из всех советских лент на YouTube-канале киноконцерна «Мосфильм», сообщает киностудия. Кинокомедию посмотрели более 20 млн раз.

«Интернет совершил революцию в дистрибуции фильмов. Благодаря Всемирной паутине удалось достичь того, что неподвластно средствам традиционного кинопроката», — Сказано в официальном сообщении «Мосфильма».