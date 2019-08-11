«Мосфильм» назвал самую популярную советскую комедию на YouTube
Фильм «Любовь и голуби» Владимира Меньшова стал самым популярным из всех советских лент на YouTube-канале киноконцерна «Мосфильм», сообщает киностудия. Кинокомедию посмотрели более 20 млн раз.
«Интернет совершил революцию в дистрибуции фильмов. Благодаря Всемирной паутине удалось достичь того, что неподвластно средствам традиционного кинопроката», — Сказано в официальном сообщении «Мосфильма».
Также в число наиболее популярных у зрителей по просмотрам включены фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» (18,9 млн просмотров), «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (18 млн просмотров), «Девчата» (свыше 16 млн просмотров).
Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН назвал советского и российского режиссера Георгия Данелию творцом, который «умел снимать многоточия».
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