Гитару Джона Леннона из фильма «На помощь!» выставят на аукционе в США
Гитару лидера группы The Beatles Джона Леннона выставят на аукционе Julien's Auctions в США, предварительная стоимость инструмента — $600-800 тысяч. Об этом пишет Rolling Stone.
По данным издания, 12-струнная акустическая гитара марки Framus Hootenanny появлялась в фильме «На помощь!» 1965 года, ее использовали Леннон и его коллега по группе Джордж Харрисон. Кроме того, инструмент можно заметить в клипах ливерпульской четверки It Is Only Love, I Have Just Seen a Face, Girl.
Итоговая цена лота может превысить $2,4 млн, за такую сумму ранее была продана на аукционе гитара Леннона Gibson J160E. Как отметил соучредитель, исполнительный директор Julien's Auctions Даррен Джулиан, музыкальный инструмент «50 лет пролежал на чердаке», однако находится в отличном состоянии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru