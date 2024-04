Гитару Джона Леннона из фильма «На помощь!» выставят на аукционе в США

По данным издания, 12-струнная акустическая гитара марки Framus Hootenanny появлялась в фильме «На помощь!» 1965 года, ее использовали Леннон и его коллега по группе Джордж Харрисон. Кроме того, инструмент можно заметить в клипах ливерпульской четверки It Is Only Love, I Have Just Seen a Face, Girl.

Итоговая цена лота может превысить $2,4 млн, за такую сумму ранее была продана на аукционе гитара Леннона Gibson J160E. Как отметил соучредитель, исполнительный директор Julien's Auctions Даррен Джулиан, музыкальный инструмент «50 лет пролежал на чердаке», однако находится в отличном состоянии.