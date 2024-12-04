Гимнастка Мельникова провела 10 часов на бревне на съемках «Игр»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова рассказала, что во время съемок сериала Кинопоиска «Игры», посвященного летним Олимпийским играм — 1980 в Москве, провела 10 часов на бревне в один из съемочных дней. Спортсменка сыграла роль гимнастки Елены Травниной.

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По словам Мельниковой, было трудновато, потому что спортсмены столько времени в день на бревне не проводят. Этот снаряд требует очень сильной концентрации, сказала гимнастка в интервью «Газете.Ru».

Олимпийская чемпионка добавила, что раньше спортсменки высполняли «сумасшедшие» элементы на бревне, по сравнению с современной гимнастикой.


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ФОТО: Пресс-служба "Кинопоиска"
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