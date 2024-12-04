Гимнастка Мельникова провела 10 часов на бревне на съемках «Игр»

По словам Мельниковой, было трудновато, потому что спортсмены столько времени в день на бревне не проводят. Этот снаряд требует очень сильной концентрации, сказала гимнастка в интервью «Газете.Ru».

Олимпийская чемпионка добавила, что раньше спортсменки высполняли «сумасшедшие» элементы на бревне, по сравнению с современной гимнастикой.



