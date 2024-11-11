Гилмор заявил, что его «принудили» выпустить последний альбом Pink Floyd

Один из лидеров рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор заявил, что его заставили выпустить альбом The Endless River. Об этом он рассказал в беседе с Los Angeles Times.

По словам музыканта, он совершил ошибку, выпустив в 2014 году пластинку-продолжение работы 1994-го The Division Bell. Гилмор указал, что в релиз вошли остатки записей Pink Floyd, сделанных в 1990-х. Звукорежиссер британского коллектива Энди Джексон собрал материалы в бутлег The Big Spliff, который мог распространяться среди фанатов.

«Я полагаю, что моя ошибка заключалась в том, что звукозаписывающая компания заставила меня выпустить его как полноценный альбом Pink Floyd. Должно было быть ясно, что это такое, — он никогда не задумывался как продолжение The Division Bell», — подчеркнул Гилмор.

Ранее стало известно, что Pink Floyd согласилась продать лейблу Sony Music права на музыкальный каталог со своими хитами за почти $400 млн.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Рок-музыкаМузыка

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