Гильермо Дель Торо заявил, что ИИ может быть угрозой для анимации
Искусственный интеллект может стать угрозой для анимации, заявил режиссер Гильермо Дель Торо на сессии Британского института кино.
«По-моему, ИИ это как биткоин, он не станет тем, что нам обещают. Его вручают в руки не художников, а бухгалтеров», — пояснил он.
Как сообщил Дель Торо, он при работе над своими проектами требует от аниматоров больше действий вручную. Это позволяет специалистам стать участниками картины наравне с актерами кино. Режиссер добавил, что зритель всегда видит анимацию, которая была сделана человеком. По его мнению, технологии ИИ можно доверить лишь создание заставок для экрана.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на прогноз горнодобывающей компании BHP Billiton сообщило, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет к усугублению проблемы нехватки меди, которая грозит миру, напоминает «Радиоточка НСН».
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