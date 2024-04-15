Гильдия сценаристов США наградила сериал по игре The Last of Us

Сериал «Одни из нас» (The Last of Us), созданный по одноимённой видеоигре, получил награду Гильдии сценаристов США (WGA).

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Как пишет Deadline, адаптацию признали «Лучшим новым сериалом», за что награду получили сценаристы проекта Нил Дракманн, Хейли Гросс, Крэйг Мэйзин и Бо Шим.

Что касается других номинаций, то «Наследники» стали «Лучшим сериалом», «Грызню» назвали «Лучшим мини-сериалом». Фильм «Оставленные» наградили за лучший оригинальный сценарий в кино, а «Американское чтиво» - за лучший адаптированный сценарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания народного артиста РФ актёрам МХТ имени Чехова Ирине Пеговой, Александру Семчеву и Сергею Беляеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: YouTube
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