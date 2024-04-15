Гильдия сценаристов США наградила сериал по игре The Last of Us

Как пишет Deadline, адаптацию признали «Лучшим новым сериалом», за что награду получили сценаристы проекта Нил Дракманн, Хейли Гросс, Крэйг Мэйзин и Бо Шим.

Что касается других номинаций, то «Наследники» стали «Лучшим сериалом», «Грызню» назвали «Лучшим мини-сериалом». Фильм «Оставленные» наградили за лучший оригинальный сценарий в кино, а «Американское чтиво» - за лучший адаптированный сценарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания народного артиста РФ актёрам МХТ имени Чехова Ирине Пеговой, Александру Семчеву и Сергею Беляеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».