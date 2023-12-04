Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей
В секретариат Союза театральных деятелей (СТД) России включены 34 театральных деятеля, в том числе глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, худрук МГТ Сергей Безруков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, и другие. Об этом сообщает РИА Новости.
Секретариат определился по итогам тайного голосования, уточнил председатель счетной комиссии Сергей Морозов. на съезде присутствуют более 150 делегатов союза, а председателем СТД избран народный артист России, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков.
Ранее возглавлявший союз Александр Калянин выразил мнение, что вся деятельность СТД «требует переосмысления», в том числе выявить его плюсы и минусы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин принял к исполнению послания с «Ёлки желаний»
- Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей
- Россиянам предложили выбрать название для аналога электропоезда «Ласточка»
- Матвиенко заявила о необходимости ввода акцизов на медицинский спирт
- Лобода анонсировала выпуск новой песни на русском языке
- Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине
- Умер актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Сергей Кустов
- Курс доллара поднялся до 91 рубля
- Twitch и Pinterest оштрафовали за неудаление запрещенных роликов
- АТОР: Цены на отдых продолжат расти в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru