Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей

В секретариат Союза театральных деятелей (СТД) России включены 34 театральных деятеля, в том числе глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, худрук МГТ Сергей Безруков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, и другие. Об этом сообщает РИА Новости.

Машкова избрали новым председателем Союза театральных деятелей

Секретариат определился по итогам тайного голосования, уточнил председатель счетной комиссии Сергей Морозов. на съезде присутствуют более 150 делегатов союза, а председателем СТД избран народный артист России, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков.

Ранее возглавлявший союз Александр Калянин выразил мнение, что вся деятельность СТД «требует переосмысления», в том числе выявить его плюсы и минусы.

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ФОТО: flickr.com // Emil Georgiev 2
ТЕГИ:ТеатрВалерий Гергиев

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