Гергиев поддержал систему ценообразования на театральные билеты

Глава Большого и Мариинского театров, народный артист России Валерий Гергиев в интервью изданию «Абзац» заявил, что разделение билетов на различные ценовые категории является общемировой практикой.

Он отметил, что такая система используется во всем мире и привел аналогию с такими категориями, как первый класс, бизнес-класс и экономкласс.

Цискаридзе: Цены на театральные билеты недоступны для большинства зрителей

Ранее народный артист России и ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе высказывался по поводу цен на театральные билеты, подчеркнув, что они не должны быть на уровне месячного оклада среднего россиянина.

Цискаридзе также отметил, что главные театры страны являются государственными учреждениями, финансируемыми в том числе за счет налогов граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Emil Georgiev 2
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