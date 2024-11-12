Гергиев поддержал систему ценообразования на театральные билеты

Ранее народный артист России и ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе высказывался по поводу цен на театральные билеты, подчеркнув, что они не должны быть на уровне месячного оклада среднего россиянина.

Цискаридзе также отметил, что главные театры страны являются государственными учреждениями, финансируемыми в том числе за счет налогов граждан, передает «Радиоточка НСН».

