Гергиев назвал главной проблемой Большого театра ограниченный репертуар

По его словам, это не то, чем следует гордиться.

«Эту проблему надо решать, что мы и делаем», - добавил Гергиев.

Бывший главный дирижер Большого театра Туган Сохиев покинул свой пост в марте 2022 года.

Ранее стало известно, что филиал Большого театра в Калининграде откроют до конца 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

