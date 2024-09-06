Гергиев назвал главной проблемой Большого театра ограниченный репертуар
6 сентября 202412:21
Главной проблемой Большого театра стало не отсутствие главного режиссера, а небольшой репертуар, заявил его гендиректор, Народный артист России Валерий Гергиев на пресс-конференции, сообщает «Интерфакс».
По его словам, это не то, чем следует гордиться.
«Эту проблему надо решать, что мы и делаем», - добавил Гергиев.
Бывший главный дирижер Большого театра Туган Сохиев покинул свой пост в марте 2022 года.
Ранее стало известно, что филиал Большого театра в Калининграде откроют до конца 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru