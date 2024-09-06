Гергиев назвал главной проблемой Большого театра ограниченный репертуар

Главной проблемой Большого театра стало не отсутствие главного режиссера, а небольшой репертуар, заявил его гендиректор, Народный артист России Валерий Гергиев на пресс-конференции, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, это не то, чем следует гордиться.

«Эту проблему надо решать, что мы и делаем», - добавил Гергиев.

Бывший главный дирижер Большого театра Туган Сохиев покинул свой пост в марте 2022 года.

Ранее стало известно, что филиал Большого театра в Калининграде откроют до конца 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Emil Georgiev 2
ТЕГИ:МоскваНародный АртистБольшой ТеатрВалерий Гергиев

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