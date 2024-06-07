Герасимова назначили худруком Театра сатиры
Худруком Театра сатиры назначили народного артиста России, депутата Мосгордумы Евгения Герасимова.
В июле 2022 года Герасимов занял пост художественного руководителя Театра на Малой Ордынке (ранее – Театр Луны).
Художественным руководителем Московского театра сатиры с 2000 по 2021 год был народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, на этом посту в октябре 2021 года его сменил Сергей Газаров, а Ширвиндт стал президентом театра и занимал эту должность вплоть до своей смерти 15 марта 2024 года. В этом году театр отмечает 100-летний юбилей.
Ранее Герасимов в беседе с «Радиоточкой НСН» не стал ни опровергать, ни подтверждать сообщения о своем грядущем назначении в Театр Сатиры.
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