Герасимова назначили худруком Театра сатиры

В июле 2022 года Герасимов занял пост художественного руководителя Театра на Малой Ордынке (ранее – Театр Луны).



Художественным руководителем Московского театра сатиры с 2000 по 2021 год был народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, на этом посту в октябре 2021 года его сменил Сергей Газаров, а Ширвиндт стал президентом театра и занимал эту должность вплоть до своей смерти 15 марта 2024 года. В этом году театр отмечает 100-летний юбилей.

Ранее Герасимов в беседе с «Радиоточкой НСН» не стал ни опровергать, ни подтверждать сообщения о своем грядущем назначении в Театр Сатиры.

