Директор Театра сатиры Берлин покинул свой пост
8 июня 202415:11
Директор Театра сатиры Игорь Берлин покидает пост, сообщили в пресс-службе театра.
Худруком Театра сатиры назначили народного артиста России, депутата Мосгордумы Евгения Герасимова.
Ранее в столичных театрах произошли новые назначения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, народный артист РФ Владимир Машков назначен директором театра «Современник», а Константин Богомолов возьмет на себя обязанности художественного руководителя Театра Романа Виктюка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru