Директор Театра сатиры Берлин покинул свой пост

Директор Театра сатиры Игорь Берлин покидает пост, сообщили в пресс-службе театра.

«На предельных возможностях»: Любимов объяснил новые назначения в театрах Москвы

Худруком Театра сатиры назначили народного артиста России, депутата Мосгордумы Евгения Герасимова.

Ранее в столичных театрах произошли новые назначения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, народный артист РФ Владимир Машков назначен директором театра «Современник», а Константин Богомолов возьмет на себя обязанности художественного руководителя Театра Романа Виктюка.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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