Генпрокуратура проверит МХАТ имени Горького

Министерство утверждает, что комплексная проверка была завершена в октябре 2020 года, в ходе ее была рассмотрена деятельность учреждения в течение 2018 - 2019 годов, а также в период с января по июнь 2020 года. Генеральная прокуратура России рассмотрит полученные материалы и примет решение.

По данным Минкультуры, театр нарушал правила использования федерального имущества, гранта президента РФ, неверно расходовал средства для оплаты труда, ремонтных работ, госзакупок. Художественный руководитель театра Э.В. Бояков будет обязан устранить нарушения, а затем отчитаться о принятых мерах.

